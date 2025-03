'Remolí', 'laberint' i 'show', les paraules de la setmana

La primera paraula d'aquesta setmana ha estat 'remolí', que apareix a un gran tema de Pancho Céspedes titulat 'Remolino'. Es tracta d'un tema de l’any 1998 que forma part del seu disc 'Vida loca'. El cantant mexicà sent un gran amor per Espanya. I és que la seva carrera va començar aquí, quan artistes com Alejandro Sanz o Miguel Bosé el van acollir i promocionar. Per això diu que té al nostre país un amor molt especial. La paraula 'remolí' també apareix a 'Me enamora', un dels grans èxits del cantant colombià Juanes. Va aconseguir convertir-se en número 1 a les llistes d’èxits de 14 països i és la cançó que el va consolidar com un artista internacional.

Show must go on

El gran Freddie Mercury va fer un dels millors temes de tots els temps. 'Show must go on'. La paraula 'show' és una altra de les que ens ha portat la Montse Valls. Aquesta cançó es va publicar l’octubre del 1991, només un mes abans de morir Freddie Mercury. La cançó la va escriure el guitarrista Brian May i narra l’esforç de Mercury de continuar actuant i treballant quan ja estava molt malalt. La primera vegada que es va tocar la cançó en directe va ser el 20 d’abril de 1992, quan el líder de Queen ja havia mort.