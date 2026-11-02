Què passarà ara amb els menors investigats pels aldarulls de Barcelona?

L'advocada Anahí Zárate, que assisteix una trentena dels menors detinguts pels aldarulls i saquejos del 24 d'octubre a Barcelona, assegura que entre els joves investigats "no hi ha un perfil concret" i que tampoc "no responen a una ideologia clara".
En una entrevista a 'La Brúixola', la lletrada ha afirmat que els menors representen "la pluralitat que tenim a la societat" i els ha definit com a joves "molt influenciables" que, "en general, no saben ben bé el que estava passant". També ha insistit que "en principi són innocents fins que no es demostri el contrari" i ha demanat prudència amb els missatges que reben a través de les xarxes socials.
Zárate ha explicat que els procediments continuen en fase d'instrucció per presumptes delictes de desordres públics, atemptat contra l'autoritat, robatori amb força i, en alguns casos, lesions. Tot i això, ha recordat que la justícia juvenil busca prioritàriament "la reforma, la reinserció i la reeducació" dels menors. Per aquest motiu, ha destacat que alguns casos podrien resoldre's mitjançant "una reparació del dany a la víctima", processos de mediació o mesures educatives sense necessitat d'arribar a judici.
Pel que fa al paper de les famílies, l'advocada ha recordat que els pares són "responsables solidàriament junt amb els seus fills" dels danys que es derivin d'una eventual condemna.