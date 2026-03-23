SUCCESSOS

Quatre menors atrapats en l’antic hospital d’Esparreguera després d’un esfondrament

Els Bombers han pogut treure primer dos dels adolescents que han estat traslladats a l'Hospital Sant Joan de Déu, un en estat greu i l'altre menys greu. Després, han pogut treure els altres dos joves que estaven a la planta superior.

Montse Valls

Barcelona | (Publicado 23.03.2026 08:56)

Quatre menors atrapats en l’antic hospital d’Esparreguera després d’un esfondrament
Quatre menors atrapats en l’antic hospital d’Esparreguera després d’un esfondrament | SEM

Quatre menors d’edat han quedat atrapats aquest diumenge a la tarda a l’interior de l’antic Hospital d’Esparreguera, al Baix Llobregat, després que es produís un esfondrament parcial de l’estructura. L’avís s’ha rebut a les 18.06 h.

Els Bombers han aconseguit rescatar primer dos adolescents, que han estat traslladats a l’Hospital Sant Joan de Déu:

  • Un en estat greu, amb fractures

  • Un en estat menys greu, també amb fractures

Cap a les 21 h, els equips d’emergència han pogut accedir a la planta superior i treure els altres dos joves, que segons el SEM es troben en estat lleu. Han estat evacuats a l’Hospital de Martorell.

Inicialment, els Bombers havien informat que aquests dos últims joves estaven il·lesos, però el SEM ha actualitzat posteriorment el seu estat.

Un operatiu complex amb unitats especialitzades i drons

Els Bombers han activat un dispositiu ampli amb 13 dotacions, entre les quals:

  • El Grup d’Estructures Col·lapsades

  • El Grup d’Actuacions Especials (GRAE)

  • Vehicles de suport i comandament

  • Drons de la unitat de mitjans aeris per valorar l’estabilitat de l’edifici

El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat sis ambulàncies i un equip conjunt amb Bombers.

Un edifici en ruïnes del segle XVIII

L’antic hospital d’Esparreguera és un edifici abandonat del segle XVIII, situat als afores del municipi i en estat de degradació avançada. El col·lapse parcial ha afectat una zona interior, atrapant els joves que s’hi trobaven.

Les autoritats investiguen ara les circumstàncies de l’accident i l’estat de l’edifici, que ja havia generat preocupació per la seva degradació.

