Quatre menors atrapats en l’antic hospital d’Esparreguera després d’un esfondrament

Quatre menors d’edat han quedat atrapats aquest diumenge a la tarda a l’interior de l’antic Hospital d’Esparreguera, al Baix Llobregat, després que es produís un esfondrament parcial de l’estructura. L’avís s’ha rebut a les 18.06 h.
Els Bombers han aconseguit rescatar primer dos adolescents, que han estat traslladats a l’Hospital Sant Joan de Déu:
Un en estat greu, amb fractures
Un en estat menys greu, també amb fractures
Cap a les 21 h, els equips d’emergència han pogut accedir a la planta superior i treure els altres dos joves, que segons el SEM es troben en estat lleu. Han estat evacuats a l’Hospital de Martorell.
Inicialment, els Bombers havien informat que aquests dos últims joves estaven il·lesos, però el SEM ha actualitzat posteriorment el seu estat.
Un operatiu complex amb unitats especialitzades i drons
Els Bombers han activat un dispositiu ampli amb 13 dotacions, entre les quals:
El Grup d’Estructures Col·lapsades
El Grup d’Actuacions Especials (GRAE)
Vehicles de suport i comandament
Drons de la unitat de mitjans aeris per valorar l’estabilitat de l’edifici
El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat sis ambulàncies i un equip conjunt amb Bombers.
Un edifici en ruïnes del segle XVIII
L’antic hospital d’Esparreguera és un edifici abandonat del segle XVIII, situat als afores del municipi i en estat de degradació avançada. El col·lapse parcial ha afectat una zona interior, atrapant els joves que s’hi trobaven.
Les autoritats investiguen ara les circumstàncies de l’accident i l’estat de l’edifici, que ja havia generat preocupació per la seva degradació.