"A l'inici tenia molts pocs referents femenins, encara ara exiteix una gran escletxa"

La dj i productora Cora Novoa ens explica els secrets de la seva professió. Cora Novoa té una àmplia trajectòria en el món musical, i ha actuat en festivals internacionals com el Sónar Barcelona, (on aquest any hi tornarà a fer acte de presència), ​​Tate-Modern Museum, Fabric London o Mutek Montreal; a més, compagina la seva carrera artística amb altres facetes professionals com Ableton Official Trainer, comissària de continguts musicals, impartint masterclasses sobre indústria musical o creativitat i la direcció creativa del seu propi segell discogràfic SEEKING THE VELVET. Ara, acaba de publicar el seu tercer acaba de treure l'Act III, la tercera part de la seva trilogia Mental Diary. L'artista galego-catalana, però, també té una llarga carrera en els directes col·laborant amb grans artistes internacionals com Tiga, amb qui actuarà el pròxim 28 de febrer a la Nitsa de Barcelona.

Formació musical des de petita

Tot i el seu so electrònic i tota la llarga carrera en aquest gènere, Cora Novoa va començar en el món de la música a través de la flauta travessera. De més gran, va descobrir la música electrònica a través de la ràdio i va decidir estudiar per ser tècnic de so, i això li va obrir el món de les actuacions de dj.

Referents en el sector

Assegura que quan ella va començar pràcticament no tenia referents en la música electrònica. Ara, afirma que la situació ha millorat, però que encara hi ha molta bretxa de gènere, sobretot en posicions directives.

El que també ha canviat és l'escena. Des de la pandèmia han notat un cert canvi en els promotors i festivals, però la base continua sent la mateixa: el directe és amb el que es guanya la vida l'artista. A escala musical, Cora Novoa ha notat que cada vegada s'ha apostat per ritmes més frenètics i ràpids, i que l'electrònica ha virat cap a un so més fosc i indústria. "Ha estat com un moviment més punk, que té ganes de ballar".