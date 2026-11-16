CAMPANYA ELECTORAL

El PSOE retalla distàncies i la participació pot decidir les eleccions

A La Brúixola ens visita el politòleg Adrián Caballero per analitzar l'estat de la cursa electoral quan falten dues setmanes per a les eleccions generals del 29 de novembre, amb la mobilització de l'electorat d'esquerres i el paper dels indecisos com a grans incògnites

Joan Valentín

Barcelona |

Candidatos de PSOE (Pedro Sánchez), PP (Feijóo) y Vox (Santiago Abascal).

Quan falten només catorze dies per a les eleccions generals, les enquestes continuen dibuixant una cursa oberta. Segons ha explicat el politòleg Adrián Caballero a La Brúixola, el principal moviment de les darreres setmanes és la mobilització de l'electorat progressista, especialment cap al PSOE. Tot i que el PP continua apareixent al capdavant dels sondejos, Caballero considera que la distància entre blocs s'està reduint i que encara hi ha marge perquè la campanya alteri les expectatives actuals.

L'analista també ha apuntat que el gran objectiu del PSOE passa per concentrar el vot útil de l'esquerra, mentre que el PP necessita una campanya sense grans sobresalts. En paral·lel, ha destacat la importància dels nous formats de comunicació política, com les entrevistes als podcasts de Jordi Wild, especialment entre els votants més joves. Amb un 40% d'electors que encara es declaren indecisos, Caballero insisteix que la participació serà un dels factors determinants per entendre el resultat del 29 de novembre.

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