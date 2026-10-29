"Protegir, orientar i acompanyar": les claus del suport psicològic després d'una tragèdia

Quan es produeix una tragèdia, l'atenció psicològica comença gairebé al mateix temps que la mèdica. Així ho ha explicat a 'La Brúixola' la psicòloga humanista de Monarka Clinic, Montse Escobar, que defensa que els primers auxilis psicològics consisteixen a "protegir, orientar i acompanyar" les persones afectades.
Escoltar sense forçar
Segons Escobar, en les primeres hores és essencial apropar-se amb calma, facilitar informació clara i respectar el ritme de cada víctima. "Escoltar sense forçar" és una de les claus de la intervenció, evitant que les persones hagin de reviure els fets quan encara es troben en estat de xoc.
La psicòloga també recorda que l'impacte no afecta només les víctimes directes. Famílies, maquinistes i equips d'emergència poden patir conseqüències emocionals importants i necessitar seguiment professional durant setmanes o mesos.
Per a Escobar, una de les situacions més difícils és la incertesa de les famílies que no saben quin és l'estat dels seus éssers estimats. En aquests casos, recomana evitar frases buides com "has de ser fort" i apostar per missatges de suport i acompanyament. A més, adverteix que tragèdies d'aquesta magnitud acaben afectant tota la societat perquè "trenquen la sensació de seguretat" de la ciutadania.