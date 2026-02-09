RACISME IMMOBILIARI

Primera multa a una immobiliària per discriminar un llogater pel seu origen

Una agència de Mataró haurà de pagar 10.001 euros per haver impedit l’accés a un pis de lloguer a un home marroquí

Anna Utiel

Barcelona |

El Hamid, en una roda de premsa amb l'Observatori DESCA i SOS Racisme
El Hamid, en una roda de premsa amb l'Observatori DESCA i SOS Racisme | Observatori DESCA

La Generalitat ha interposat la primera multa a una immobiliària acusada de discriminar un ciutadà per la seva procedència. Es tracta d’una agència de Mataró que haurà de pagar 10.001 euros per haver impedit l’accés a un pis de lloguer a un home d’origen marroquí.

El cas es remunta al gener de 2024, quan el Hamid, veí de Mataró, va contactar amb una immobiliària per visitar un pis de lloguer que havia vist anunciat. Li van donar la resposta que rebia sempre: que el pis ja estava llogat. Aleshores va decidir fer una prova, i li va demanar a un company de feina, amb nom català, que fes la mateixa consulta. A ell li van trucar immediatament per concertar la visita.

Una infracció greu

L’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-Discriminació, un organisme del Departament d'Igualtat i Feminisme, ha resolt que aquests fets constitueixen un cas de discriminació en l’accés a l’habitatge per motius ètnics i d’origen, que suposen una infracció greu. Així ho ha anunciat avui el Hamid, acompanyat per l’Observatori DESCA i SOS Racisme, que l’han ajudat en aquest procés i en les seves denúncies contra una dotzena d’immobiliàries més pels mateixos motius.

La realitat és que aquest home, juntament amb la seva dona i els seus dos fills menors, fa quatre anys que busquen pis i, malgrat tenir els diners per poder pagar un lloguer, sempre es topen amb la negativa del mercat.

