El PPC vol posar la directa a Catalunya

Sota el lema ‘Volem més. Llibertat, Ordre, Convivència, Projecte, Futur', el partit vol expressar “ambició i confiança” per esdevenir una alternativa real al PSC i l’independentisme.
El PP català actualitzarà el seu full de ruta el 27 de juny de cara al proper període electoral. Ho farà quatre anys més tard del que estava previst i quan les aigües entre Alejandro Fernández i Alberto Núñez Feijóo baixen en calma.
La formació aspira a trencar el seu sostre amb propostes de “més prosperitat, més seguretat, més habitatge, més oportunitats i millors serveis públics”.
“Volem una Catalunya que torni a ser la terra de lideratge, de convivència i d'oportunitats”, ha afirmat la diputada i presidenta del comitè organitzador del congrés, María de los Llanos de Luna. I és que la formació és conscient que Catalunya serà “decisiva per al canvi polític” al conjunt d’Espanya i per “apropar Feijóo a la Moncloa”.