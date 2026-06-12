Política

El PPC vol posar la directa a Catalunya

La formació planteja el congrés del 27 de juny amb “vocació de majoria”

Redacción

Barcelona |

María de los Llanos de Luna
María de los Llanos de Luna | PPC

Sota el lema ‘Volem més. Llibertat, Ordre, Convivència, Projecte, Futur', el partit vol expressar “ambició i confiança” per esdevenir una alternativa real al PSC i l’independentisme.

El PP català actualitzarà el seu full de ruta el 27 de juny de cara al proper període electoral. Ho farà quatre anys més tard del que estava previst i quan les aigües entre Alejandro Fernández i Alberto Núñez Feijóo baixen en calma.

La formació aspira a trencar el seu sostre amb propostes de “més prosperitat, més seguretat, més habitatge, més oportunitats i millors serveis públics”.

“Volem una Catalunya que torni a ser la terra de lideratge, de convivència i d'oportunitats”, ha afirmat la diputada i presidenta del comitè organitzador del congrés, María de los Llanos de Luna. I és que la formació és conscient que Catalunya serà “decisiva per al canvi polític” al conjunt d’Espanya i per “apropar Feijóo a la Moncloa”.

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