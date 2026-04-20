Ja es pot sol·licitar presencialment la regulació extraordinària de migrants

Des d’avui, les persones migrants que compleixin els requisits ja poden sol·licitar presencialment la regularització extraordinària. Ho poden fer amb cita prèvia en oficines de Correus de municipis de més de 50.000 habitants, o bé a les oficines de la Seguretat Social.
Tot i això, els espais on s'han format més cues han estat aquells habilitats per oferir informació i assessorament. L’exemple segurament més destacat ha estat el de La Farga, a l’Hospitalet de Llobregat, on l’Ajuntament centralitza els tràmits per a l’empadronament i l’informe de vulnerabilitat, dos documents necessaris per fer la regularització. Aquesta passada nit ja hi ha hagut gent fent cua en aquest recinte, on el consistori preveu atendre fins a 27.000 persones. També a Salt, al Gironès, s’han fet llargues cues davant l'espai municipal Som Salt, on l'Ajuntament informa i assessora sobre el procés.
Pel que fa a les oficines de Correus de Catalunya, gestionaran només avui unes 900 cites per a la regularització. El procediment dura uns trenta minuts i, com que cal demanar cita prèvia per internet, en aquest cas no hi ha hagut aglomeracions. A més, el responsable de Mitjans i Processos de Correus a Catalunya, Cristian García, ha assegurat que tot el personal ha rebut formació per fer aquests tràmits i que posaran "els mitjans necessaris per fer el procés amb garanties". Així doncs, si cal, ampliaran personal.
S'hi poden acollir 150.000 persones a Catalunya
Tot i que el període de sol·licitud telemàtica es va obrir dijous passat, moltes de les 150.000 persones que es poden acollir a la regularització a Catalunya s’han esperat fins avui per poder fer la gestió en persona. És el cas de l’Iris, una dona peruana que ha acudit a l’oficina principal de Correus de Barcelona: "És millor fer-ho presencialment perquè, en cas que et falti algun document, pots veure exactament quin és", ha explicat.
També hi ha hagut alguns despistats que s’han acostat erròniament per demanar informació, com en Jean Pierre, un ciutadà colombià. Sí que havien fet els deures, en canvi, la Jennifer i la Trinidad, també colombianes, que hi han acudit amb la cita correctament demanada. "Vinc a regularitzar la meva filla menor, que no és nascuda aquí", deia la Jenny. "Aquesta és una nova oportunitat per poder-me regularitzar, perquè ho he intentat en diverses ocasions i no ha estat possible. Espero que això sigui una empenta per aconseguir-ho finalment", expressava la Trinidad, que fa quatre anys que viu aquí.
Totes aquestes persones veuen amb esperança el procés, després de molta incertesa. La majoria prioritzen la possibilitat de tenir una feina legal i digna, i en el cas de l’Iris s’hi suma també l’opció de poder completar els seus estudis: "Estudio Auxiliar d'Infermeria, estic a punt d'acabar, però encara no he pogut fer les pràctiques perquè no tinc papers".
Quins són els requisits?
Les persones que vulguin fer el tràmit de forma presencial, han d’acudir a Correus (en aquest cas, amb cita prèvia) o a una oficina de la Seguretat Social amb el passaport, en vigor o caducat, i el certificat d’antecedents penals dels països on s’hagi residit els últims cinc anys. Perquè un dels requisits és, justament, no tenir antecedents penals.
També és indispensable haver arribat a Espanya abans de l’1 de gener de 2026 i acreditar una residència continuada de, com a mínim, cinc mesos en el moment de presentar la sol·licitud. A més, cal complir una d’aquestes situacions: aportar una oferta laboral superior a 90 dies l’any, tenir fills menors o gent gran dependent a càrrec o acreditar una situació de vulnerabilitat. Una altra via és la de ser sol·licitant d’asil, havent-lo demanat abans de l’1 de gener d’enguany.
El termini per fer les sol·licituds s’allargarà fins al 30 de juny.