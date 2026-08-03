És possible comprar un pis avui? Les claus per preparar-se financerament davant la crisi de l’habitatge

L’expert en educació financera de l’Institut d’Estudis Financers, Carles Ruiz, ha recordat que l’edat d’emancipació continua augmentant i que cada vegada es necessiten més recursos per accedir a un habitatge. En el cas de la compra, considera imprescindible comptar amb una feina estable, estalvis previs i una bona planificació financera. També recomana prioritzar les hipoteques a tipus fix perquè ofereixen més seguretat davant possibles canvis en els tipus d’interès. A més, ha advertit que el cost real d’un habitatge no és només el preu anunciat: impostos, notaria, assegurances i altres despeses poden incrementar significativament la factura final.
L’expert també ha posat el focus en les dificultats que afronten els qui opten pel lloguer. Segons ha explicat, alguns estudis indiquen que una persona pot arribar a destinar més del 60% del seu salari al pagament de l’habitatge, una situació que dificulta enormement la capacitat d’estalvi i l’acumulació d’un fons d’emergència. Per això defensa la importància d’una bona educació financera per prendre decisions informades i mantenir una certa capacitat de maniobra davant imprevistos.
Pel que fa a l’evolució del mercat, Ruiz no és optimista a curt termini. Tot i admetre que no existeixen certeses absolutes, apunta que, si les condicions actuals no canvien, els preus de l’habitatge continuaran augmentant durant els pròxims anys. Segons el seu diagnòstic, a diferència de la crisi immobiliària del 2008, el problema actual no és un excés d’oferta sinó precisament la manca d’habitatges disponibles, especialment a les grans ciutats, on la demanda supera amb escreix la capacitat de creixement del parc residencial.