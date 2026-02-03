El Port de Barcelona alerta d’un possible impacte reputacional per la crisi de Rodalies

El Port de Barcelona ha advertit que les interrupcions del servei de Rodalies podrien acabar afectant la reputació comercial de Catalunya, especialment pel que fa al transport de mercaderies. Tot i que fins ara no s’han detectat desviacions cap a altres ports ni un impacte econòmic directe, fonts de la institució reconeixen que els retards acumulats en els intercanvis comercials poden perjudicar la marca Barcelona i Catalunya en els mercats internacionals.
El president del Port, José Alberto Carbonell, ha volgut rebaixar la preocupació generalitzada i ha anunciat que la circulació de trens de mercaderies es reprendrà parcialment aquest dijous al seu pas per Rubí, i dilluns vinent a la zona de Gelida. Els talls actuals han obligat a reduir un 25% el trànsit ferroviari de nord a sud i han deixat sense alternativa els productes que havien de travessar Catalunya en direcció a França.
Els resultats econòmics
La situació ha eclipsat la presentació dels resultats econòmics del Port de Barcelona corresponents al 2025. Els comptes anuals reflecteixen uns beneficis de 47 milions d’euros, un 6% menys que l’any anterior. La davallada s’explica principalment pels 10 milions invertits en la construcció de la nova terminal del cafè, infraestructura per on passa el 80% del negoci nacional d’aquest producte.
Tot i aquesta reducció puntual, el Port qualifica el 2025 com un bon exercici, amb un increment del trànsit de mercaderies i una reducció del deute. Les perspectives per als pròxims anys també són optimistes, impulsades pels nous acords comercials amb Mercosur i l’Índia, que obren oportunitats especialment per a les empreses exportadores catalanes.