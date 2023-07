Un pas més per convertir-la en realitat

Des del departament de territori mantindran el silenci fins que s’oficialitzi el pacte, tal i com han indicat fonts del govern a Onda Cero, mentre que els socialistes fan pública la seva satisfacció i el republicans avisen del perill que corre aquest acord.

Fins al moment parlem d’un acord aparaulat, no hi ha cap signatura que el converteixi en un pacte ferm. Si aquesta no arriba abans de la celebració de les eleccions generals, l’acord podria quedar en paper mullat.

Principalment perquè es desconeixen les intencions que té el PP envers la B-40 i es pot preveure que les relacions amb Esquerra no serien tan fluides com amb l’actual govern de coalició. Mentrestant, les patronals celebren l’acord.

Què diuen les patronals?

Des de la patronal catalana, Foment del Treball, recorden que es tracta d’un dels punts pactats per aprovar els pressupostos catalans, entre Esquerra i els socialistes. I honorar els acords, diuen, ajuda millorar l’estabilitat política. A més, han defensat la necessitat d’executar la infraestructura, que qualifiquen com una de les més estratègiques si cabdals per a Catalunya.

Unes paraules que avala el president de PIMEC, Antonio Cañete, que lamenta "les postures extremistes que han endarrerit l’arribada d’inversions en matèria d’infraestructures els darrers anys".

I a través d’un comunicat, el president de la Cecot, Xavier Panés, ha mostrat cert escepticisme envers aquest darrer anunci. Principalment, perquè el Vallès arrossega un crític infrafinançament en infraestructures i espera que les eleccions del proper 23 de juliol no condicionin el futur d’aquesta entesa.