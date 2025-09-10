Parc juràssic o cretaci?

Qui més qui menys ha vist alguna de les pel·lícules de Parc Juràssic. Però de veritat els dinosaures van ser com ens els pinten en aquesta saga? Aprofitant que ‘Jurassic World: Rebirth’ ha arribat ja a les plataformes, el Dr. Manuel Moreno Lupiáñez ens respon a aquesta pregunta.
Juràssic?
D’entrada, una de les anomalies que hi ha no només en aquesta saga de pel·lícules sinó en el llibre que les va originar és el títol. I és que tot i que l’autor situa als dinosaures a l’època del juràssic, aquests van viure al període cretaci, fa entre 143 i 66 milions d’anys.
El Dr. Moreno ens explica també altres detalls que han passat per alt els creadors de la saga com les mides reals dels dinosaures o el fet que només puguin viure en una franja tropical al voltant de l'equador.
Amb tot, aquesta és una saga molt entretinguda que el doctor ens recomana gaudir.