"El parany del lloguer: treballar només per poder pagar un sostre"

Alejandro García-Gil valora negativament la caiguda del decret del lloguer al Congrés i alerta que deixa milions de persones inquilines en una situació de major vulnerabilitat. Segons explica, molts contractes podrien finalitzar sense garanties i derivar en pujades de preu, agreujant encara més un context en què més de la meitat dels llogaters a Catalunya no poden estalviar després de pagar l’habitatge.
Des d’Oxfam Intermón assenyalen que l’accés a la vivenda s’ha convertit en el principal factor de desigualtat econòmica. Denuncien un "parany del lloguer" que impedeix estalviar i dificulta l’accés a la propietat, afectant especialment els joves però també famílies adultes que poden perdre casa seva. A més, alerten dels anomenats "desnonaments invisibles", situacions en què els llogaters es veuen obligats a marxar per l’encariment dels contractes o el canvi d’ús de l’habitatge.
García-Gil adverteix que la crisi de l’habitatge va més enllà del dret a un sostre i impacta en altres àmbits com la feina, la salut o el desenvolupament infantil. Amb preus a l’alça i baixos nivells d’accés a la propietat o a l’herència, el risc és consolidar un model de societat més desigual. Per això, reclama mesures estructurals com ampliar el parc d’habitatge públic, regular millor el mercat i allargar la durada dels contractes per garantir estabilitat a les famílies.