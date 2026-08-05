El paper clau dels testimonis en la resolució de crims

La criminòloga Clàudia ha dedicat la seva intervenció a La Brúixola d’Estiu a analitzar la importància dels testimonis en les investigacions criminals. Tot i els avenços en ADN, càmeres de seguretat i tècniques forenses, molts casos s’han resolt gràcies a persones que han aportat informació clau.
Durant la secció s’han repassat casos mediàtics com el de l’Unabomber, identificat després que el seu germà reconegués la seva manera d’escriure; l’assassinat de la ministra sueca Anna Lindh; el cas de James Bulger; o el de Marta del Castillo. La criminòloga ha destacat que un testimoni pot equivocar-se en alguns detalls sense mentir, però que qualsevol informació aparentment insignificant pot acabar orientant una investigació. També ha recordat que moltes persones no declaren immediatament per por, per desconeixement o perquè no són conscients de la importància del que han vist.
La conclusió és clara: un petit detall aportat per un testimoni pot ser determinant per resoldre un crim, fins i tot dècades després dels fets.