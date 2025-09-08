PARAULA DE CANÇÓ

Papallona, univers i crit

Aquestes són les tres paraules de cançó que ens ha portat avui la Montse Valls

Una temporada més la música tancarà els programes dels dilluns. La novetat d'enguany és que la Montse Valls se centrarà en cançons d'aquest segle, mentre que el Robert Calvo farà un viatge al passat per portar-nos la millor música 'vintage'.

Papallona, univers i crit

Per començar la temporada, els oients ens han proposat tres paraules que la Montse ha traduït en cançons: Papallona, univers i crit.

Amb la paraula papallona les cançons que ens recomana la Montse són 'Mariposas' de l'Aitana, 'Petar-ho' d'Oques Grasses i 'Mariposa' de La oreja de Van Gogh.

La següent paraula ha estat 'univers' i aquestes són les propostes de la Montse: 'El universo sobre mí', d'Amaral, 'My univers' de Coldplay i el Blas Cantó.

La Montse ha acabat aquesta primera secció amb la paraula 'crit' i aquests temes: 'Grita', la cançó de Jarabe de palo, en aquesta ocasió versionada per Cala Vento, 'Scream&Shout' de William, membre de The Black Eyed Peas i la Britney Spears i 'Allí donde solíamos gritar', de Santi Balmes.

