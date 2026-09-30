El nou reglament de circulació reforça la protecció dels usuaris vulnerables

El nou reglament de circulació entra en vigor aquest dijous amb l’objectiu d’adaptar la normativa als canvis en la mobilitat i reforçar la seguretat dels usuaris vulnerables de la via. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha valorat positivament les noves mesures, tot i que considera que hi ha aspectes que es podrien haver incorporat, com l’ús de l’airbag per als motoristes.
Més protecció per als usuaris vulnerables
La normativa defineix per primera vegada el concepte d’usuari vulnerable de la via: les persones que, pel seu mitjà de desplaçament o per les seves característiques físiques, tenen un risc més elevat de patir lesions en cas d’accident.
En declaracions a La Ciutat, Ramon Lamiel ha destacat mesures com l’obligatorietat del casc i de les armilles reflectants, així com l’ús de guants i calçat tancat per part dels motoristes. També ha remarcat que les bicicletes podran circular pel carril central en l’àmbit urbà per guanyar visibilitat.
En les vies interurbanes, els vehicles hauran de deixar una distància mínima d’un metre i mig en avançar una bicicleta i reduir la velocitat fins a vint quilòmetres per hora per sobre del límit permès. Segons Lamiel, són mesures que busquen “assegurar la mobilitat i millorar la seguretat viària d’aquests col·lectius vulnerables”.
Els semàfors i els camins escolars
Un dels punts que ha generat més debat és la prohibició que coincideixin el llum taronja intermitent per als vehicles i el llum verd per als vianants. L’Ajuntament de Barcelona ha demanat a la Direcció General de Trànsit una moratòria i més aclariments sobre l’aplicació d’aquesta norma.
Lamiel considera que cal concretar-ne l’aplicació i que l’Ajuntament de Barcelona i la DGT han de dialogar per establir unes pautes clares. “Al final, el que es busca és la protecció del vulnerable, que tingui una senyalització preferent”, ha explicat.
El reglament també dona entitat jurídica als camins escolars segurs, formats per vies que faciliten que els infants puguin anar als centres educatius a peu, en transport públic o amb mitjans no motoritzats. El director del Servei Català de Trànsit considera que aquesta regulació ajudarà a pacificar els entorns escolars, especialment en municipis petits.
El patinet: edat mínima de 15 anys i casc obligatori
La nova normativa fixa en quinze anys l’edat mínima per conduir un vehicle de mobilitat personal, com ara un patinet elèctric. També estableix l’obligatorietat de portar casc, circular amb el llum encès i utilitzar una armilla reflectant en situacions de poca visibilitat o durant la nit.
Lamiel ha assenyalat que aquesta regulació permet unificar criteris entre municipis. Fins ara, hi havia casos en què l’edat mínima canviava d’un municipi a un altre, fins i tot entre carrers limítrofs. “Ara que ha de ser regulat, es marquen els quinze anys”, ha apuntat.
Guants i calçat tancat per als motoristes
Pel que fa als motoristes, el reglament obliga tant els conductors com els acompanyants a portar guants de protecció i calçat tancat. Lamiel s’ha mostrat partidari de totes les mesures de seguretat passiva, però ha lamentat que no s’hagi incorporat també l’airbag.
“Estem a favor dels guants, del calçat tancat i d’anar ben equipat”, ha afirmat. Tot i això, ha explicat que les anàlisis del Servei Català de Trànsit indiquen que els motoristes morts en sinistres circulaven ben equipats. Per aquest motiu, considera que “s’hauria d’haver introduït ja l’airbag com un element de protecció passiva”.