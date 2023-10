Només un de cada vuit catalans percep el colesterol LDL elevat com un factor de risc determinant de malaltia cardiovascular

Només un de cada vuit catalans considera el colesterol LDL elevat com a responsable directe de la malaltia cardiovascular, malgrat que aquest factor de risc estigui al darrere del 60% dels infarts aguts de miocardi i del 40% dels ictus a Espanya. Així, quan han d’enumerar per ordre d’importància els factors de risc cardiovascular, els catalans situen la hipertensió arterial, l'obesitat, el tabaquisme i el sedentarisme per davant del colesterol LDL elevat. Potser és aquesta percepció la que porti a tres de cada deu catalans a no realitzar-se mai una analítica per a conèixer els seus nivells de colesterol.