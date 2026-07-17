Només 2 dels 8 edificis afectats per l’esvoranc de Sant Gervasi recuperaran la normalitat dilluns

Nou dies després d’haver de marxar de casa, la majoria dels veïns afectats per l’esvoranc de Sant Gervasi continuen sense data de retorn. La Generalitat ha confirmat que sis dels vuit edificis desallotjats continuaran buits perquè els tècnics mantenen els treballs de consolidació del terreny a la zona més propera a la cavitat, als carrers Rubinstein i Teodora Lamadrid, on es va produir l’incident durant les obres de la línia 9 del metro.
Les autoritats admeten que aquestes feines encara poden allargar-se durant diverses setmanes, fet que manté la incertesa entre els afectats sobre quan podran recuperar la normalitat. Els treballs se centren a reforçar i estabilitzar el subsòl per garantir que els edificis siguin completament segurs abans d’autoritzar nous retorns.
La cara positiva és que aquest dilluns es produirà el primer retorn de veïns i comerciants. Els residents d’onze habitatges i quatre locals dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles podran tornar a casa i reprendre l’activitat. Aquests edificis es troben a la banda que els tècnics consideren estable després de les inspeccions i comprovacions efectuades els darrers dies.
La delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz, ha insistit que el ritme dels retorns estarà condicionat exclusivament per la seguretat dels veïns i que qualsevol decisió es prendrà amb criteris tècnics.
En paral·lel, la Generalitat aprovarà dimarts un paquet d’ajudes específiques per als veïns i comerciants afectats, tot i que encara no n’ha detallat la dotació econòmica. Pel que fa a les causes de l’esvoranc, el Govern evita pronunciar-se sobre cap hipòtesi concreta i assegura que caldrà esperar encara diverses setmanes per conèixer les conclusions definitives de la investigació tècnica.