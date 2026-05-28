Next Us porta el documental i el pensament crític a les aules

El projecte Next Us continua ampliant la seva presència als centres educatius amb una proposta que combina cinema documental i educació per fomentar el pensament crític i l’alfabetització mediàtica entre els joves. La iniciativa, impulsada pel director de DocsBarcelona, Joan González, ja arriba a més de 1.000 escoles i compta amb 16.000 professors registrats en una plataforma que ofereix més de 100 documentals, 1.400 clips audiovisuals i prop de 300 activitats didàctiques.
En una entrevista a l’espai 100x100.cat, González ha explicat que el projecte va néixer a partir de les sessions de documentals per a adolescents del festival DocsBarcelona. “Els nois acabaven amb la mà aixecada perquè volien saber més. Aquesta imatge em va fer pensar que potser el documental podia ser també una manera de transmissió de coneixement”, assegura.
A partir d’aquesta idea, Next Us va començar a desenvolupar una metodologia educativa basada en clips curts d’entre un i set minuts que permeten treballar continguts curriculars dins l’aula. “Per nosaltres el documental és la muntanya i el clip és el mineral”, resumeix González.
Clips audiovisuals per treballar el pensament crític
Els continguts de la plataforma abasten àmbits molt diversos, des de biologia o matemàtiques fins a qüestions socials vinculades als Objectius de Desenvolupament Sostenible o situacions d’assetjament escolar. Segons el seu impulsor, la força del projecte és que el material audiovisual permet entendre conceptes complexos de manera més directa.
“Si algú veu alguna cosa, l’entén més fàcilment que si només la llegeix o l’escolta”, afirma González, que recorda experiències en centres educatius on els alumnes han reaccionat de manera especialment positiva davant aquest model d’aprenentatge. En una escola de Barcelona, explica, els estudiants van preferir quedar-se a classe abans de sortir al pati després de veure una activitat relacionada amb desastres naturals.
El projecte també treballa la capacitat d’anàlisi dels joves davant els continguts audiovisuals i digitals. González defensa que el documental ajuda a entendre que “no hi ha una veritat absoluta” i que els alumnes poden construir el seu propi criteri a partir de diferents punts de vista.
Un projecte català amb presència internacional
Next Us va néixer a Catalunya, però ja s’ha implantat en diversos països europeus com Alemanya, Portugal o Itàlia. Segons Joan González, el projecte també ha detectat accessos a la plataforma des de 154 països gràcies al fet que els continguts estan disponibles en deu idiomes.
“La majoria d’escoles són de Catalunya, però Alemanya i Portugal tenen també una implantació molt important”, destaca. El projecte manté ara el repte d’ampliar el catàleg audiovisual i incrementar els recursos disponibles per als centres educatius.
A més del consum de continguts, moltes escoles també han començat a demanar formació perquè els alumnes aprenguin a crear els seus propis documentals. “No volem que siguin només receptors, sinó també constructors d’històries”, assenyala González.