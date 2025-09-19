Música i cinema a La Brúixola

El Juan Torres tenia claríssima la secció d’aquesta setmana: ens porta la primera part del seu homenatge particular a la carrera filmogràfica de Robert Redford. Ens destaca tres pel·lícules amb un to similar. Els tres dies del còndor de Sydney Pollack, Tots els homes del president d’Alan J. Pakula i Spy Game de Tony Scott.
La Marta Lozano ens porta la recepta de sempre. Primer repassarem amb ella l’agenda musical de la setmana, amb noms com Damiano David, Pedro Capó i La Mercè. A la segona part, ens explicarà les notícies del sector. Parlarem dels Latin Grammy, perquè ja coneixem els nominats, amb Bad Bunny com a principal candidat a tot. També parlarem d’Ed Sheeran, que apareixerà a la samarreta del Barça al Clàssic, i de Camp Rock, que torna a la pantalla gran.