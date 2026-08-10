La mort, entre la por i el sentit: Francesc Núñez defensa que “aprendre a morir és aprendre a viure”

La mort és una de les grans qüestions de la filosofia i, segons el sociòleg i professor de la UOC Francesc Núñez, no té una única interpretació. Cada persona, cultura i època li atorga un significat diferent, des del final absolut fins a l'inici d'una altra realitat.
Durant la seva participació a La Brúixola d'Estiu, Núñez va defensar que la por a la mort és natural, però va advertir que viure angoixat per aquesta idea impedeix gaudir del present. En aquest sentit, va reivindicar el concepte del carpe diem: viure cada instant amb consciència i intenció, sense obsessionar-se a rendibilitzar cada moment.
El professor també va lamentar que la societat actual hagi convertit la mort en un tema tabú i la percebi sovint com un fracàs. Per contra, va recordar que la comunitat i els vincles humans són essencials per afrontar el dol i la vulnerabilitat.
Recuperant una frase atribuïda a Sòcrates, "filosofar és aprendre a morir", Núñez va concloure que acceptar la pròpia finitud és una de les claus per donar sentit a la vida i viure-la amb plenitud.