Moret sobre l'ascens d'Aliança Catalana: "Hem de continuar generant estabilitat al país"

Lluïsa Moret ha posat l’accent en la tasca preventiva que desenvolupa la Diputació de Barcelona als municipis i als 13 parcs naturals de la demarcació. La presidenta ha recordat que la institució treballa conjuntament amb els ajuntaments en la creació de franges de protecció, l’assessorament tècnic i la coordinació davant de situacions d’emergència. També ha destacat la feina posterior als incendis, amb actuacions destinades a recuperar els espais afectats i restaurar els entorns forestals danyats pel foc.
Pel que fa a l’actualitat política, Moret ha valorat positivament les dades del darrer baròmetre del CEO, assegurant que reflecteixen la consolidació del PSC com a primera força política a Catalunya i el suport ciutadà a les polítiques de diàleg impulsades pel Govern. A més, ha celebrat l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat, que considera una eina clau per reforçar serveis públics, infraestructures, polítiques socials i inversions als municipis.
L’habitatge ha estat l’altre gran eix de l’entrevista. La presidenta de la Diputació ha defensat la necessitat d’ampliar el parc públic residencial i de facilitar l’emancipació dels joves amb més promoció d’habitatge assequible, ajuts al lloguer i programes de rehabilitació. En paral·lel, també ha reivindicat una reforma del finançament municipal que permeti als ajuntaments disposar de més recursos per donar resposta a les necessitats creixents de la ciutadania.