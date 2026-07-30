El mòbil, una addicció cada cop més present entre els joves

El telèfon mòbil s'ha convertit en una eina indispensable en el dia a dia, però el seu ús excessiu preocupa cada vegada més professionals de la salut mental. Aquesta és una de les conclusions de la conversa mantinguda amb la psicòloga especialitzada en conductes addictives Gemma Garcia i amb Marc Pigem, un jove que es defineix com a exaddicte al mòbil.
Segons Garcia, l'ús de les pantalles pot evolucionar des d'un hàbit normal fins a una conducta addictiva quan interfereix de manera significativa en la vida quotidiana. Alguns dels principals senyals d'alerta són la necessitat constant de consultar el dispositiu, l'ansietat quan no es pot utilitzar o l'abandonament d'altres activitats d'oci i relacions personals.
Marc Pigem va explicar la seva experiència personal i com va prendre consciència del problema després d'intentar reduir dràsticament l'ús del mòbil. La dificultat per deixar-lo de banda i la sensació de malestar després de passar hores a les xarxes socials o als videojocs van ser alguns dels factors que el van portar a canviar els seus hàbits. Els experts també van advertir que cada vegada arriben més casos relacionats amb les pantalles als centres especialitzats, especialment entre adolescents. Les problemàtiques més habituals estan relacionades amb les xarxes socials, els videojocs i el joc en línia, sovint associades a trastorns d'ansietat o altres dificultats de salut mental.
Davant d'aquesta realitat, els professionals defensen un ús responsable de la tecnologia, més educació digital i un paper actiu de les famílies per ajudar infants i adolescents a desenvolupar una relació saludable amb les pantalles.