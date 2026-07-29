Mites o realitats? Els grans dubtes sobre nutrició, sota la lupa d'un expert

La nutrició és un dels àmbits més afectats per la desinformació a les xarxes socials. Per això, a la nova secció Mites o realitats?, hem comptat amb el nutricionista esportiu Javi Aoiz per aclarir alguns dels consells més repetits sobre alimentació.
Entre les conclusions destacades, l'expert assegura que la recomanació de consumir cinc racions de fruita i verdura al dia és una bona referència, però no una xifra màgica ni un màxim. També desmunta la idea que la fruita engreixi si es menja a la nit: es pot consumir a qualsevol hora del dia sense problema. Un altre dels grans mites de l'estiu és el temut «tall de digestió».
Segons Aoiz, no existeix com a tal. El risc apareix quan hi ha un canvi brusc de temperatura o una activitat física intensa just després de menjar, no pel fet d'entrar a l'aigua. L'especialista també explica que beure més aigua no fa aprimar per si sol, i que el suc de taronja no perd totes les vitamines al cap de pocs minuts de ser exprimït, tot i que la vitamina C es va oxidant gradualment. Finalment, confirma una curiositat que sovint sembla una llegenda urbana: consumir una gran quantitat de pastanaga pot donar a la pell una tonalitat més ataronjada pel seu alt contingut en betacarotens.
La conclusió és clara: davant dels consells virals, sentit comú, contrastar la informació i, si cal, consultar professionals qualificats.