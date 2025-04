Més reparació per les víctimes d'abusos sexuals als centres educatius barcelonins.

La Comissió de Reparació es va crear el 2023 per donar resposta a les necessitats de les víctimes d’abusos, violències i vulneracions de drets humans que ja han prescrit. Ara, l'Ajuntament de Barcelona ha donat llum verda a la petició de la Sindicatura de Greuges de continuar endavant amb la Comissió d’escoles i altres centres públics municipals de la ciutat. Vicki Bernadet, la presidenta de la Fundació que porta el seu nom, explica a 'La Brúixola' que "costa conscienciar les institucions de la importància d’aquests actes de reparació". Aquesta Comissió està formada per persones expertes en violències que participen en l'acompanyament i escolta a les persones que volen formar part del procés de reparació. Bernadet reconeix que tots els centreseducatius haurien de tenir protocols de prevenció tant per als alumnes com per als docents i celebra que s’engegui de nou la Comissió de Reparació per fer front a aquesta xacra.