Mercè Torrentallé: “La salut mental a Catalunya s’ha d’abordar amb una mirada global”

El Govern de la Generalitat posa en marxa aquesta iniciativa vinculada als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, concretament al que promou garantir una vida sana i el benestar per a persones de totes les edats. La presidenta de la Federació Salut Mental Catalunya, Mercè Torrentallé, ha celebrat la iniciativa en una entrevista a La Ciutat, però adverteix que “el repte és majúscul” en un moment marcat per un augment del desànim entre la població jove.
Cal una mirada global
Mercè Torrentallé assegura que, després d’anys en què la salut mental s’ha abordat principalment del vessant sanitari, “comença a haver-hi un compromís real” de les administracions per treballar amb una perspectiva més àmplia i comunitària. En aquest sentit, destaca el paper del Pacte Nacional per la Salut Mental, en el qual hi participen més de 100 entitats del país. Considera que cal "una mirada global" per tractar els problemes des de l'àmbit educatiu, laboral, familiar i també clínic.
La recerca és clau
La presidenta de la Federació Salut Mental Catalunya reivindica també la importància d’invertir en recerca. Recorda que estudis impulsats conjuntament amb el món universitari —com els dedicats a la salut mental en l’àmbit rural o a la salut mental perinatal— han tingut impacte directe en noves polítiques públiques. L'entitat que presideix manera activa en la formació de futurs professionals amb l’objectiu d’incorporar mirades més socials i comunitàries que ajudin a entendre “la realitat complexa” de les persones ateses.