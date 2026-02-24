Un menor ferit crític en un accident en un hotel de l’Hospitalet

Un nen d’uns cinc anys es troba ingressat en estat crític a l’Hospital Sant Joan de Déu després de caure al buit des d’una alçada aproximada de 20 metres.
Els fets van tenir lloc aquest cap de setmana durant la celebració d’una boda en un hotel del barri de Bellvitge, a l’Hospitalet de Llobregat.
Segons fonts policials, tot apunta que la caiguda va ser accidental. El menor va quedar inconscient i amb lesions molt greus. Personal sanitari el va atendre d’urgència al mateix hotel abans de traslladar-lo al centre pediàtric de referència, on continua amb pronòstic reservat.
Investigació oberta per aclarir com es va produir l’accident
Els Mossos d’Esquadra han obert diligències informatives per determinar des de quin punt exacte va caure el nen i en quines circumstàncies. També s’estan revisant les condicions de seguretat de la zona de l’hotel on es va produir l’incident.
De moment, no s’han detectat indicis de criminalitat i la investigació se centra en reconstruir els fets i aclarir si hi va haver algun element estructural o de vigilància que pogués haver influït en la caiguda.
Moments de tensió i destrosses després de l’accident
L’accident va provocar escenes de gran tensió entre els assistents a la celebració. Segons fonts policials, en els minuts posteriors a la caiguda es van produir crits, corredisses i algunes destrosses en dependències de l’hotel, fruit de la desesperació i el nerviosisme del moment.
Davant l’ambient tens, els Mossos d’Esquadra van activar diverses patrulles de l’àrea metropolitana sud i unitats d’ordre públic per garantir la seguretat i restablir la calma.
Un cop el menor va ser estabilitzat i evacuat, la situació es va anar normalitzant, tot i que les hores següents també es van viure amb inquietud a l’hospital on va ser traslladat.
La família, pendent de l’evolució del menor
El nen continua ingressat en estat crític a l’Hospital Sant Joan de Déu, i la família roman a l’espera de l’evolució clínica. Els Mossos mantenen oberta la investigació i no es descarten noves diligències per determinar amb exactitud què va passar.