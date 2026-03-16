Martínez Bravo: “En tres mesos les famílies amb ELA notaran el canvi real de la nova llei”

El Govern preveu començar a aplicar de manera immediata el desplegament de la llei de l’ELA després de l’aprovació del decret que en permetrà activar les prestacions. Segons la consellera de Drets Socials i Inclusió, Martínez Bravo, les famílies podran començar a tramitar les ajudes aquesta mateixa setmana i el termini màxim perquè arribin serà de tres mesos. L’objectiu és garantir cures intensives a domicili, fins i tot amb assistència les 24 hores, i evitar que el cost econòmic sigui una barrera per als pacients.
La consellera també ha reconegut les dificultats del sistema de dependència davant l’augment constant de sol·licituds, en un context d’envelliment accelerat de la població. En aquest sentit, ha explicat que el departament està impulsant canvis tecnològics i administratius per agilitzar els tràmits i reduir els temps d’espera, alhora que reforça els serveis d’atenció domiciliària i amplia les places residencials.
Pel que fa al sensellarisme, Martínez Bravo ha qualificat la situació de "dramàtica" i ha defensat la necessitat de reforçar la coordinació amb els ajuntaments per ampliar els recursos d’atenció. Segons ha apuntat, el fenomen està estretament relacionat amb la crisi de l’habitatge, però el Govern aposta per més equips de carrer, pisos d’inclusió i una futura llei que obligui els municipis més grans a disposar de recursos assistencials per a les persones sense llar.