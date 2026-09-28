Manifestants tallen diversos carrers de Barcelona per reclamar l’aprovació del decret d’habitatge

Diversos grups de manifestants han tallat aquest dilluns al matí diferents vies de Barcelona per pressionar el govern espanyol perquè aprovi el decret d’habitatge que reclamen les entitats pel dret a l’habitatge.
Les protestes han afectat l’avinguda Meridiana en sentit entrada a la ciutat, el carrer Còrsega i el carrer de Creu Coberta, al barri de Sants. Al carrer Còrsega, els participants han intentat avançar fins a la cruïlla amb l’avinguda Diagonal i el passeig de Gràcia, però un dispositiu dels Mossos d’Esquadra els ho ha impedit.
Cap a tres quarts de nou del matí, totes les vies afectades ja havien quedat reobertes al trànsit.
Pressió perquè s’aprovi el decret d’habitatge
Les mobilitzacions formen part de la campanya impulsada pels col·lectius pel dret a l’habitatge per exigir l’aprovació del conegut com a “decret Maricarmen”.
El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha advertit que les protestes continuaran si les mesures que s’acabin aprovant no responen a les demandes del moviment. Entre les principals reivindicacions hi ha la renovació automàtica dels contractes o la instauració de contractes indefinits, la congelació dels preus del lloguer durant la vigència dels contractes, la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables i una reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans per limitar els lloguers de temporada.
Aragonès ha defensat que moltes persones viuen amb una situació d’incertesa permanent davant l’encariment dels lloguers i la possibilitat de perdre l’habitatge.
Crides a noves mobilitzacions
Durant el tall del carrer Còrsega, desenes de manifestants han desplegat pancartes reclamant “contractes indefinits” i l’aprovació del decret. També s’hi han vist participants amb samarretes del Sindicat de Llogateres i de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH).
Els convocants han fet una crida a participar en la concentració prevista aquesta tarda al Palau de Congressos de Barcelona, on està prevista la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
A més, des del moviment per l’habitatge s’ha tornat a posar sobre la taula la possibilitat de convocar en el futur una vaga general vinculada a la defensa del dret a l’habitatge i dels drets laborals.