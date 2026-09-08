Les videotrucades, sota la lupa: els errors que poden arruïnar la teva comunicació

Sis anys després que la pandèmia normalitzés les reunions virtuals, les videotrucades formen part del dia a dia de milions de persones. Segons ha explicat l'especialista en comunicació Alberto Gómez, un dels errors més freqüents és pensar que, pel fet de no compartir un espai físic amb l'interlocutor, es pot relaxar l'atenció. Experts com Ivan Lozano recorden que mirar el mòbil, contestar correus o distreure's durant una connexió es percep fàcilment des de l'altra banda de la pantalla i pot perjudicar la qualitat de la comunicació.
La comunicació no verbal continua sent clau també en l'entorn digital. La il·luminació, l'enquadrament de la càmera, el fons que apareix darrere del participant o fins i tot expressions facials involuntàries poden condicionar la percepció del missatge. Diversos professionals consultats coincideixen que molts espectadors acaben fixant-se tant en l'entorn de la persona entrevistada com en allò que està explicant, especialment en aparicions televisives o intervencions públiques.
Entre les recomanacions destacades hi ha preparar la connexió amb antelació, utilitzar una càmera situada a l'alçada dels ulls, cuidar la imatge personal, evitar interrupcions i controlar possibles elements de distracció, des de mascotes fins a sorolls domèstics. Tot i això, els experts també admeten que la naturalitat té valor i que els petits imprevistos es poden gestionar amb normalitat. En qualsevol cas, coincideixen en una idea central: en una videotrucada no només importa el missatge, sinó també la manera com es transmet.