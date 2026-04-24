Les sentències contra multireincidents augmenten un 40% a Barcelona

Les sentències contra delinqüents multireincidents han augmentat un 40% en un any a Barcelona. Així, el 2025 se'n van dictar 1.380 més que el 2024. És la dada que ha anunciat el ministre de Justícia, Félix Bolaños, en la presentació dels resultats del pla de xoc contra la multireincidència al Palau de la Generalitat.
De la mateixa manera, Bolaños ha destacat que s’han agilitzat els judicis: ara es triga cinc mesos menys a assenyalar un judici ràpid, havent passat dels divuit mesos d’espera als tretze. Són alguns dels fruits que ha donat aquest pla, en funcionament des del març de 2025.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, hi atribueix la caiguda dels delictes relacionats amb la multireincidència que ja s’ha fet notar en els primers mesos d’aquest any a tot Catalunya. "Hem reduït un 40% els delictes en l'àmbit de la multireincidència en els dos primers mesos d'aquest 2026, sobretot en el transport públic. Per tant, enviem un missatge nítid a la ciutadania: la multireincidència no surt a compte ni a Catalunya ni a la resta d'Espanya", ha dit el cap de l'executiu.
Reforç policial i judicial
Una de les mesures clau per lluitar contra aquest tipus de delictes ha estat el pla Kanpai dels Mossos d’Esquadra, que ha desplegat 14 dispositius arreu del territori i ha permès fer 680 detencions i identificar 32.000 sospitosos que sumaven més de 61.600 antecedents penals. Però també ha estat imprescindible l'acord per ampliar el nombre de jutges, que permetrà que Catalunya en guanyi 91 aquest any i 90 més l’any vinent.
El ministre Bolaños ja ha avançat que això no serà tot pel que fa al reforç de la justícia: "Dilluns vinent anunciarem 200 noves places de fiscals i direm on seran assignades. De moment, només diré que Catalunya en sortirà molt ben parada". En la seva intervenció, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha concretat que el Govern vol 35 fiscals més.