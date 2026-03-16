Les obres al túnel del Garraf alteren des d’avui el servei de Rodalies al sud durant tres o quatre mesos

Les obres al túnel del Garraf comencen aquest dilluns i obligaran a modificar el servei ferroviari de Rodalies i Regionals durant un període previst d’entre tres i quatre mesos. Els treballs, destinats a reforçar la protecció de la infraestructura davant l’acció del mar, comportaran que la circulació es faci per via única entre Sitges i Garraf, fet que reduirà freqüències i allargarà temps de trajecte.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que el pla alternatiu és “adequat”, tot i que no descarta introduir canvis si es detecten mancances en els primers dies.
Les actuacions, executades per Adif amb un pressupost de més de 3 milions d’euros, inclouen intervencions en un túnel, dos viaductes i un pas inferior, així com treballs de consolidació i impermeabilització. No hi ha una data de finalització tancada.
Ajustos a la R2 Sud i via única fins a Garraf
La línia R2 Sud continuarà operativa, però amb freqüències adaptades a la via única:
8 trens/hora i sentit entre Barcelona i el Prat
6 trens/hora i sentit entre Barcelona i Castelldefels
4 trens/hora i sentit fins a Garraf
2 trens/hora i sentit fins a Sant Vicenç de Calders, en doble composició
També hi haurà trens de reserva a Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú per reforçar el tram afectat.
Regionals: transbordaments i reforç massiu de busos
Els usuaris dels Regionals del sud seran els més afectats. Durant les obres:
El trajecte es farà en tren fins al Prat de Llobregat
Des d’allà, els viatgers continuaran en autobús fins a Sant Vicenç de Calders
A partir d’aquesta estació, es reprendran els serveis habituals cap a Tarragona, Reus, Lleida, Tortosa o PortAventura
A més, dos trens al matí i dos a la tarda faran un recorregut desviat per Vilafranca, allargant el viatge uns 40 minuts, però mantenint connexions directes amb Barcelona.
El pla alternatiu inclou un reforç de 14.400 places addicionals en autobusos interurbans, especialment entre Barcelona i municipis com Sitges, Vilanova, Cubelles o Calafell. També s’estrena un nou servei amb dues expedicions per sentit entre Altafulla, Torredembarra i Barcelona en hora punta.
Crítiques al pla i preocupació al territori
La plataforma Dignitat a les Vies considera que el pla alternatiu “està mal fet” i alerta que els transbordaments de 2 a 4 minuts previstos són difícils de complir.
Diversos alcaldes del Garraf i del Baix Penedès admeten que les obres són necessàries, però temen les afectacions en la mobilitat diària. Alguns municipis han impulsat serveis d’autobús complementaris per reduir l’impacte.
Paneque insisteix que el pla s’ha “planificat amb alcaldes, alcaldesses i plataformes” i assegura que, si cal, s’hi introduiran millores.