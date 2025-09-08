Les obres del Camp Nou, el conte de mai acabar pels veïns

A finals de novembre del 2022 es van iniciar les obres de remodelació del Camp Nou, després que el Barça aconseguís aprovar en assamblea el fet de tirar endavant amb una reconversió tant necessària com complicada per la seva magnitud. Un cop aprovat, el club va escollir l'empresa constructora turca Limak per fer-se càrrec d'una obra faraònica que ha de reconvertir no només l'estadi sinó també els seus voltants. Unes obres que havien de durar poc més d'un any però que avui dia encara segueixen. I va per llarg. La il·lusió de la directiva encapçalada per Joan Laporta de poder inaugurar l'estadi en la celebració del 125è aniversari del club ha acabat fent evident que aquesta remodelació necessitava molt més temps del que en un principi s'havia dit.
Després d'un primer bany de realitat, en un principi es va apuntar que l’equip podria jugar ja a finals de la temporada 2024/25, és a dir el passat mes de maig, però la realitat ja ens va fer evident que reobrir l’estadi parcialment a aquella data seria impossible.
Mentre les obres seguien el seu curs a contrarrelotge, la directiva tornava a posar-se una data objectiu, marcant el 10 d’agost com la data en la que l’aficionat i la plantilla podrien tornar a casa obrint l’estadi parcialment, coincidint amb el Trofeu Joan Gamper, però altra vegada club i afició van veure que era impossible i finalment el partit es va jugar al Johann Cruyff.
I ara, un mes després d’aquell frustrat 10 d’agost, ens trobem davant d’una nova ocasió per anunciar aquesta reobertura parcial. L’equip ha jugat les tres primeres jornades de lliga com a visitant a l’espera de poder tornar a jugar a casa, aquest cap de setmana sense lliga també suposava una bona ocasió per guanyar temps però tot fa pensar que haurem de seguir esperant. Es preveu que entre avui i demà es comunicarà si l’equip ja podrà jugar al Nou Camp Nou en la visita del València en la quarta jornada de lliga, un cop es rebi l'autorització de Primera Ocupació per la fase 1A que de moment no s’ha aprovat. Tot i així hi ha informacions que ja apunten que la visita del València no serà el partit en el que el Camp Nou reobri les seves portes i que serà l’Estadi Johann Cruyff el que acollirà el partit, estant descartada la opció de jugar a Montjuic pel concert de Post Malone.
Les obres, per tant, segueixen sumant dies i també molèsties als veïns de la zona. Per això, a 'La Ciutat' ens hem desplaçat fins els peus del Camp Nou, on hem pogut comprovar que encara hi ha molta feina per fer i que la possibilitat que es reobri el Camp Nou és ben llunyana. També ens hi hem desplaçat per parlar amb els veïns, que sumen dies i dies de molèsties, amb sorolls, fum, pols i problemes de mobilitat derivats de la presència de camions d'obra i d'altres elements. Hem parlat amb l'Ana Ramón, presidenta de l'associació 'Veïns Camp Nou', que es dedica a representar o donar veu als veïns de la zona que estan patint totes aquestes molèsties. A més, també hem pogut escoltar un dels molts restauradors de la zona, que ha confirmat el gran impacte econòmic que també suposa el fet de no tenir un o dos dies a la setmana on es fa una facturació especialment bona.