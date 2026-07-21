Les estafes digitals es disparen: així intenten enganyar-nos

Segons Antonio Vela, coordinador de l’assessoria de l’AICEC-ADICAE, aquest canvi s’explica per dos factors principals: la reducció dels conflictes hipotecaris després d’anys de litigis i regulació, i l’auge de les ciberestafes, cada vegada més sofisticades per l’ús de la intel·ligència artificial. L’expert adverteix que els delinqüents utilitzen tant enllaços fraudulents enviats per correu electrònic, SMS o WhatsApp com tècniques d’enginyeria social a través de trucades telefòniques per obtenir dades personals i accedir als comptes bancaris de les víctimes.
Des de l’associació recorden que la normativa europea de serveis de pagament atribueix als bancs una responsabilitat destacada en la protecció dels fons dels clients. També insisteixen en la importància de la prevenció i l’educació digital, especialment entre la gent gran. El principal consell és clar: no obrir ni clicar cap enllaç sospitós i verificar sempre l’autenticitat de les comunicacions rebudes abans de facilitar dades personals o bancàries.