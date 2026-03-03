Les entitats socials reclamen 100 milions d'euros l'any fins al 2030 per combatre el sensellarisme

Les entitats socials demanen a la Generalitat una resposta “urgent” per combatre el sensellarisme. Adverteixen que els trenta milions d’euros que ha previst el Govern en els seus pressupostos per abordar aquest problema són “del tot insuficients”. De fet, asseguren que calen, com a mínim, cent milions cada any des d’ara fins al 2030. És el càlcul que han presentat aquest matí la Taula del Tercer Sector Social, Càritas, la Creu Roja, la plataforma d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) i l’Associació Sant Joan de Déu.
Les organitzacions insten també el Parlament a aprovar la llei contra el sensellarisme, que es troba en tràmit a la cambra catalana. Aquesta norma, diuen, permetria establir les actuacions i les partides necessàries per fer front a la qüestió. Això sí, les entitats recorden que ja saben quines són les eines per posar fil a l’agulla, però el que cal és més coordinació i, sobretot, diuen, “passar a l’acció”. "Actualment, tant els ens com les entitats estem participant en més de quinze grups de treball per tractar aquesta situació. Ens sembla interessant treballar-hi, però aquests grups han de tenir com a resultat una actuació immediata urgent: volem que s'actuï ja. Nosaltres participarem allà on calgui, però demanem que siguem més eficients en la gestió del temps i dels recursos", ha subratllat Bea Fernández, membre de la junta directiva d’ECAS.
4.700 persones ateses
El crit d'alerta de les entitats arriba en un context en què cada cop hi ha més persones sense sostre a Catalunya. De fet, el Comitè d’Experts per a la Transformació i la Innovació Social estima que més de 4.700 persones han utilitzat recursos d’atenció al sensellarisme el 2024, tot i que avisen que n’hi ha més, però que queden fora del radar.