Les energies renovables perden pes a Catalunya i cobreixen només el 15,3% de la demanda elèctrica el 2025

Les energies renovables han reduït la seva aportació al sistema energètic català durant el 2025, un retrocés que dificulta l'objectiu de la Generalitat d'assolir que el 50% de la demanda energètica es cobreixi amb fonts netes l'any 2050.
Segons dades de l'Observatori de les Energies Renovables a Catalunya (OBERCat), les centrals hidroelèctriques, els parcs eòlics i les instal·lacions fotovoltaiques van satisfer el 15,3% de la demanda energètica catalana durant el 2025. La xifra representa una caiguda de nou dècimes respecte al 2024 i equival a un descens del 3% en la contribució de les renovables al consum energètic del país.
La producció elèctrica procedent de fonts renovables també va experimentar una lleugera disminució. Sense tenir en compte les importacions d'energia, la generació renovable va baixar un 1% en comparació amb l'any anterior, malgrat que durant el mateix període es van posar en marxa nous parcs eòlics i es van ampliar les instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic.
Augment de la demanda i menys producció eòlica
L'Observatori atribueix aquesta reculada a diversos factors. Entre els principals hi ha l'increment de la demanda elèctrica, la disminució de la producció eòlica i un creixement insuficient de la nova capacitat de generació renovable per compensar aquests efectes.
Davant d'aquest escenari, l'entitat adverteix que Catalunya haurà d'accelerar de manera significativa el desplegament de projectes renovables de gran capacitat si vol avançar cap als objectius de descarbonització i reduir la dependència energètica exterior.
A més, el portaveu de l'Observatori, Raül Rodríguez, defensa una simplificació dels tràmits administratius per agilitzar la implantació de noves instal·lacions de generació renovable i facilitar l'execució dels projectes actualment en desenvolupament.
La dependència de l'energia nuclear continua sent elevada
L'OBERCat també destaca que l'impuls de les energies renovables és especialment rellevant davant el calendari previst de tancament progressiu de les centrals nuclears.
Les dades mostren que més de la meitat de l'electricitat consumida a Catalunya durant el 2025 es va generar a les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs II, fet que evidencia el pes que aquesta tecnologia continua tenint en el mix energètic català.
En aquest context, l'Observatori alerta que, sense una acceleració clara del desplegament renovable, Catalunya podria veure's obligada a incrementar la seva dependència de les interconnexions elèctriques amb territoris veïns per garantir el subministrament energètic en els pròxims anys.