Lavado de imagen

Da la sensación de que los últimos movimientos en las negociaciones entre el presidente Joan Laporta del Barcelona y el padre de Leo Messi son más que un intento de lavar la imagen anterior, mirar de dar sensación de que por parte del Barcelona se ha intentado recuperar al astro argentino para el futuro.

Solo así se entiende que haya Luz y taquígrafos en una breve reunión y encuentro entre los dos protagonistas en el lunes festivo de Barcelona. es evidente que Laporta sigue teniendo la espina clavada de haber sido el presidente, que no renovó a Messi y que se le fue llegando a ser campeón del mundo con la camiseta del PSG.

El actual presidente del Barcelona quiere dejar constancia de que lo ha intentado absolutamente todo para que Messi vuelva y que si no vuelve es más por su voluntad, pero el argentino no está dispuesto a entrar en ese juego, y también quiere dejar claro que, por su parte, ha puesto todo lo habido y por haber para regresar al equipo catalán y que le haría mucha ilusión volver a vestir la camiseta Azulgrana. Ese es el motivo de que volvieran a reunirse ambas partes en el día de ayer creando una enorme expectativa mediática a pesar de las enormes dificultades que tiene rematar el acuerdo.

Es tremendamente complicado por no decir casi imposible que la actual situación económica del Barcelona, y casi sin garantías, Leo Messi pueda regresar al Barcelona. En breve conoceremos el desenlace de la historia, pero el tiempo juega en contra del Barcelona y la incerteza del entorno del argentino también. Sería muy bonito volver a ver a Messi con la camiseta del Barcelona pero es demasiado complicado y hay que ser realistas.

La presencia de Leo Messi, con el Barcelona en el estadio de Montjuic, hubiera sido un atractivo extraordinario, en caso de producirse algo que parece poco probable y ahí el enorme esfuerzo de la directiva del Barcelona, y con los enormes patrocinadores y anunciantes que regresarían al club rentabilizando la incorporación del argentino. Para Messi, vivir de nuevo en Barcelona es un aliciente sin par, familiarmente estaría mucho más a gusto en la Ciudad Condal qué es lo que estuvo estos dos últimos años sufriendo en París. Pero no siempre los deseos y la realidad se cumplen ni y da la sensación de que ahora mismo no se dan las circunstancias para el deseado regreso del campeón del mundo. Ojalá me equivoque, pero creo que todo lo ocurrido. El lunes no fue más que un lavado de imagen, para que nadie salga perdiendo en toda esta historia.