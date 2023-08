L'atur pateix un petit repunt a Catalunya

atalunya tanca un juliol de rècord amb 3.750.000 treballadors. Respecte el juny el nombre d’afiliats a la Seguretat Social ha crescut en més de 10.000 persones. Així, el nombre d’ocupats a Catalunya puja per sisè mes consecutiu.

De fet, en comparació amb l’any passat, s’han generat més de 100.000 feines al llarg dels darrers 12 mesos. Però pel que fa l’atur, no tot han estat bones notícies. Al juliol s’ha trencat la dinàmica a la baixa dels carrers 5 mesos, amb un lleuger increment de les persones apuntades a les llistes dels serveis d’ocupació.

Unes 1.600. Tot i aquest creixement, el nombre de desocupats queda en poc més de 331.000, la xifra més baixa des del mateix mes de 2008. I és que en total, el nombre d’aturats a Catalunya s’ha reduït en 10.000 persones en els últims 12 mesos.

Les xifres de l’atur també presenten tendències positives. I és que malgrat les dones continuen sent majoria en les llistes d’aturats, se situen per sota de les 200mil per cinquè mes consecutiu. De fet, marquen el nombre més baix en un mes de juliol des del 2008.

Reaccions

El govern ha celebrat que l’increment de persones actives no es tradueixi en més atur, sinó amb més creació de llocs de treball. A més, ha remarcat que el repunt dels desocupats, sobretot del sector educatiu, sigui inferior a altres juliols gràcies a l’aplicació de la nova reforma laboral.

Els representants dels treballadors celebren que es mantingui la creació de llocs de treball però atribueixen l’increment dels aturats a l’estacionalitat del sector educatiu.