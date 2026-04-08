L’alto el foc a l’Iran impulsa les borses i frena pujades de tipus, però no abarateix la benzina

Les primeres conseqüències macroeconòmiques de l’alto el foc temporal a l’Iran ja s’han notat als mercats financers. L’IBEX35 ha començat la jornada amb pujades i ha superat els 18.000 punts, mentre que el preu del barril de petroli ha retrocedit per sota dels 100 euros, després de setmanes marcades per la incertesa i les tensions a l’alça. La reobertura de l’estret d’Ormuz, una via clau per al transport mundial de cru, ha contribuït a aquesta relaxació dels mercats.
Malgrat tot, aquesta evolució positiva no tindrà un efecte immediat en el preu de la benzina. Segons el catedràtic emèrit d’Economia de la Universitat de Barcelona, Joan Tugores, la baixada de la cotització del petroli no es traduirà en una reducció ràpida dels preus a les estacions de servei, sobretot per la incertesa que encara envolta aquesta treva temporal. Tal com ha explicat a Onda Cero, “les empreses difícilment abaixaran els preus de la benzina mentre no tinguin la certesa que aquesta situació s’ha estabilitzat i no és només transitòria”.
On sí que pot tenir un impacte positiu aquesta aturada del conflicte és en la política monetària. Tugores valora positivament l’obertura de negociacions entre els Estats Units i l’Iran, fet que, segons explica, permet contenir la inflació i redueix la pressió sobre el Banc Central Europeu per tornar a apujar els tipus d’interès, com va passar durant el primer any de la guerra a Ucraïna.
Aquesta contenció, apunta l’economista, pot evitar l’empobriment de moltes famílies amb deutes pendents i l’encariment del finançament empresarial. En especial, beneficiaria el teixit productiu català, integrat majoritàriament per petites i mitjanes empreses, que són les més sensibles a qualsevol increment del cost del crèdit.
Tot i el respir que ofereixen les dades actuals, els analistes adverteixen que la situació continua sent fràgil i que l’evolució de les pròximes setmanes serà determinant per saber si aquesta millora als mercats s’acaba consolidant o queda en un alleujament puntual.