L’algoritme pot agreujar el malestar psicològic

La Comissió Europea ha advertit TikTok que el seu sistema de recomanació pot provocar un efecte “cau de conill”: una successió de vídeos cada vegada més centrats en un mateix tema, també quan està relacionat amb l’ansietat, els trastorns alimentaris o la insatisfacció amb el propi cos. A ‘La Ciutat’ n’hem parlat amb Manuel Armayones, catedràtic en disseny del comportament de la Universitat Oberta de Catalunya i membre del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
“L’algoritme et manté enganxat a la pantalla”
Armayones considera que l’algoritme de TikTok pot perjudicar la salut mental perquè prioritza el temps que l’usuari passa mirant els vídeos, encara que els continguts puguin ser perjudicials. “Les persones tenen un efecte de mantenir la teva atenció, de mantenir-te enganxat a la pantalla a través de continguts que t’agraden o que almenys has vist”, ha explicat. Segons l’expert, aquesta dinàmica pot acabar generant una “espiral molt perversa”.
El sistema interpreta que, si una persona ha vist o ha compartit un vídeo, és perquè li ha provocat una emoció positiva i, per tant, li ofereix més continguts similars. Això pot crear bombolles informatives i limitar l’accés a altres temes.
Una afectació especialment preocupant entre els joves
El psicòleg ha advertit que aquest fenomen pot tenir conseqüències més greus en col·lectius vulnerables. Ha assegurat que alguns hospitals catalans ja atenen joves que fan un ús abusiu o inadequat de les xarxes socials. En aquest sentit, ha apuntat que l’ús de les xarxes sovint se suma a problemes psicològics previs: “No sabem què va abans, l’ou o la gallina. És una cosa que ja estava de base i les xarxes socials t’acaben d’empènyer cap aquí”. Armayones també ha assenyalat que no es pot parlar pròpiament d’addicció a internet, ja que no està reconeguda com a trastorn en els principals sistemes de classificació. Tot i això, considera que passar moltes hores cada tarda mirant vídeos pot indicar “un problema seriós”, sobretot si interfereix en els estudis, l’esport, el descans o les relacions familiars.
Educar en l’ús crític de les xarxes
L’expert defensa que cal treballar amb els joves la capacitat d’anàlisi crítica i oferir-los eines per identificar continguts perjudicials, desinformació o missatges inadequats sobre salut, sexualitat i relacions socials. També considera que les famílies i els centres educatius han d’acompanyar els menors en un ús més saludable de les tecnologies, sense oblidar que les xarxes també són una via important de comunicació i socialització.
La seva recomanació és senzilla: quan ens trobem immersos en l’“scroll” infinit, preguntar-nos què podríem estar fent en aquell moment que fos més enriquidor que continuar mirant vídeos.