Flotilla humanitària

L’Ajuntament de Barcelona condemna l’assalt a la flotilla humanitària i el genocidi a Gaza

El consistori ha aprovat una declaració institucional en la que també exigeixen l’alliberament de la tripulació i un alto al foc immediat

Redacción

Barcelona |

Jaume Collboni
Jaume Collboni | ACN

El document, acordat per tots els grups tret del Partit Popular i Vox, ha tirat endavant en un ple extraordinari. El text denuncia l’"acció il·legal, violenta i coercitiva d’Israel" per aturar la flotilla. L’Ajuntament barceloní també s’adreça al govern espanyol i a la comunitat internacional al primer li demana fer tot el que estigui al seu abast perquè el país hebreu "respecti el dret internacional"; i al segon perquè investigui Israel per possibles "crims de guerra".

L'alcalde de Barcelona ha donat el tret de sortida a la sessió recordant que es viu un moment "excepcional" a causa de la crisi humanitària que es viu a Gaza "per l'actitud genocida del govern d'Israel" i perquè "hi ha un regidor i una exalcaldessa afectats per la retenció del govern d'Israel a conseqüència de l'abordatge, també il·legal, de la Flotilla fa tot just 24 hores".

El Partit Popular, que no ha signat la declaració ni ha pres la paraula en la sessió, ha exhibit cartells que deien 'Hamas, allibera els ostatges'. Vox, en canvi, ni tan sols ha entrat a la sala de plens.

