L'agenda política de la setmana

El director de Simple Política i professor de la UAB, Adrián Caballero, estrena la seva secció dels dilluns on ens avança els principals temes que centraran el debat polític durant la setmana. En aquest cas, Caballero situa la crisi migratòria de Ceuta com el gran focus dels pròxims dies i mesos. Segons l’analista, la gestió de la situació continuarà generant pressió sobre el Govern de Pedro Sánchez i marcarà bona part de l’agenda política estatal.
De cara als pròxims dies, ha destacat la sessió de control al Congrés de dimecres, en què l’oposició preguntarà al president espanyol per la seva resposta a la crisi, i la votació de dijous sobre una proposta del PP per endurir les mesures migratòries.
Caballero també ha apuntat que la Diada de l’11 de Setembre serà una altra cita rellevant de la setmana, tot i que preveu una jornada amb normalitat política i lluny de les grans mobilitzacions dels anys del procés.