L'actualitat a debat

A 'La Brúixola' ens acompanyen el periodista de La Vanguardia, Javi Gallego, i l’analista financer Jordi Bayer. Amb ells analitzarem l’actualitat política catalana després del pacte a tres bandes entre el Govern, els comuns i Esquerra Republicana

Posarem sobre la taula què implica aquest acord per a l’estabilitat política a Catalunya, els equilibris entre el PSC, Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns, així com els grans projectes pactats: des de la línia orbital ferroviària fins a les mesures en matèria d’habitatge i autogovern. També abordarem el paper de Junts, les reaccions des de Madrid i els interrogants sobre el compliment real dels compromisos adquirits.

A la segona part del debat parlarem de la crisi educativa, marcada per una nova reunió sense acord entre sindicats i el Departament d’Educació. Analitzarem les discrepàncies sobre salaris, complements i escola inclusiva, així com la tensió creixent entre el Govern i la comunitat docent. Tot plegat, en una jornada políticament intensa marcada també per la reprovació parlamentària de les conselleres Núria Parlon i Esther Niubó.

