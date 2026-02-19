L'actualitat a debat

La tertúlia d'aquest dijous posa el focus en l’acord entre Govern i Comuns per limitar la compra especulativa d’habitatges en zones tensionades i per part de grans tenidors. Els tertulians, l’analista financer Jordi Bayer i l’advocat Pablo de Palacio, valoren si la mesura pot contribuir a alleujar la crisi habitacional o si, com alerten alguns sectors, podria generar dubtes de constitucionalitat i un escenari de litigis. També analitzen el règim sancionador previst i l’impacte real que podria tenir sobre el mercat.
Més enllà de l’habitatge, el debat aborda la negociació pendent amb ERC sobre l’IRPF i els pressupostos, així com el nou consorci d’inversions per afrontar el col·lapse viari. Finalment, la tertúlia repassa el malestar creixent en educació i sanitat, amb vagues de docents i protestes mèdiques que pressionen el Govern en un moment clau de la legislatura.