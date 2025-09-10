Kate Middleton, la mansió de Richard Gere, Maria del Monte i molt més!

Aquesta setmana les portades del cor han vingut ben farcides i variades. 'Pronto' va amb el suport a la Reina Sofia per part de les seves filles i el no-canvi de Tamara Falcó, 'Semana' repassa el capítol més dur de Mar Flores i es fa ressò de la mansió que s'ha comprat Richard Gere per 'quatre duros'. 'Diez minutos' es fa ressò de la petició de presó de Maria del Monte contra el seu nebot. 'Lecturas' treu en portada el canvi de 'look' de Kate Middleton. I, per últim, 'Hola' explica l'anunci de boda de Nieves Álvarez amb Bill Saad.
Una secció on el David Cervelló estava avui més creatiu que mai, amb dues dramatitzacions pel record. No us perdeu una nova secció on hi ha molta premsa del cor però, sobretot, molts riures!