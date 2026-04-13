Un jutjat d’Osca dona 56 setmanes al MNAC per lliurar els murals de Sixena a l’Aragó

El jutjat número 2 d’Osca ha dictat una resolució que estableix un termini de 56 setmanes perquè el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) lliuri els murals romànics de Sixena al govern d’Aragó. El calendari situa el lliurament abans de la setmana del 10 de maig de 2027.
La decisió respon a l’incident d’execució de la sentència del Tribunal Suprem, que obliga al retorn de les pintures al monestir de Vilanova de Sixena. El MNAC havia proposat un termini de 64 setmanes, però la jutgessa l’ha reduït perquè considera vàlides les inspeccions prèvies que els tècnics aragonesos van fer l’any passat.
Justificació fase per fase i advertiment sobre els costos
La resolució obliga el MNAC a documentar de manera successiva el compliment de cada fase del cronograma de trasllat. A més, estableix que, en cas d’incompliment, el govern d’Aragó quedarà facultat per executar el trasllat, amb tots els costos a càrrec del museu català.
El director general de Cultura aragonès, Pedro Olloqui, ha celebrat la decisió com una “excel·lent notícia” i ha remarcat que el termini “comença a comptar des d’avui”. També ha subratllat que la instal·lació de les pintures a la Sala Capitular és competència exclusiva d’Aragó, un punt que —segons ell— Catalunya pretenia “interferir”.
Un procés llarg: verificació i disseny de la instal·lació
Olloqui ha explicat que, un cop els murals arribin al monestir, s’obrirà un procés de verificació del seu estat per determinar si calen intervencions addicionals. Paral·lelament, es dissenyarà la futura instal·lació a la Sala Capitular. Tot i això, no ha concretat quan es podran tornar a veure exposats.
Aragó havia demanat inicialment un termini molt més curt: 28 setmanes.
Cultura i el MNAC estudien la resolució
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha assegurat que encara no coneixia el contingut detallat de la resolució i que al llarg del dia es posarà en contacte amb el MNAC per analitzar-la. Fonts del museu confirmen que ja l’han rebut i que l’estan estudiant.
El MNAC disposa de cinc dies per presentar un recurs si ho considera oportú.