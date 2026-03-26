Junts per Catalunya i Esquerra Republicana faciliten l’aprovació del primer decret anticrisi del govern espanyol

El paquet de mesures econòmiques ha superat el tràmit al Congrés dels Diputats amb el suport de Junts, Esquerra, la resta del socis d’investidura, però amb l’Abstenció del PP i el vot en contra de VOX, per les qüestions climàtiques que conté el decret. Destaquen, entre altres, la reducció dels impostos dels Carburants i les ajudes directes al teixit empresarial. Tot i dedicar 7 minuts a criticar la gestió d’un govern que al seu entendre "ha trinxat l’economia familiar", Junts ha salvat el decret precisament per "les mesures econòmiques" que van proposar des del seu partit.
Però el govern espanyol encara té deures sobre la taula. Dissabte van aprovar un segon paquet anticrisi, impulsat per Sumar, que preveu allargar dos anys els contractes que acaben enguany. Els sindicats defensors del dret de l’habitatge calculen que ajudaria 600mil llars catalanes. Com en la votació d’avui, el suport de Junts és imprescindible. De no tenir-lo, el decret deixaria d’estar en vigor en menys d’un mes, quan s’haurà de portar al Congrés. Per això, PSOE, Sumar i Esquerra han iniciat una companya de pressió contra els de Carles Puigdemont.
Junts diu que no vol que els propietaris carreguin amb les conseqüències de la guerra, escenificant de nou el poder que tenen els seus 7 diputats a Madrid.