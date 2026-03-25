DECRETS ANTICRISI

Junts i Esquerra xoquen al Congrés per l'habitatge

Junts força el govern a dividir la resposta als efectes de la guerra a l’Iran

Ricard Jiménez

Barcelona |

El PSOE continua condicionat per Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, fet que es reflecteix en la manera com el govern espanyol ha decidit respondre als efectes de la guerra a l’Iran. L’executiu ha optat per dividir la seva resposta en dos paquets de mesures: un primer, enfocat a donar suport al teixit econòmic i que inclou rebaixes fiscals, s’aprovarà demà amb el suport dels diputats de Junts. El segon, però, és un decret-llei d’habitatge que preveu allargar els contractes de lloguer actuals i que Junts rebutja frontalment, provocant un enfrontament directe amb Esquerra Republicana.

En el ple del Congrés, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha defensat que llogar un pis “s’ha convertit en un risc i un problema” per culpa de la intervenció pública en el mercat. Ha assegurat que qualsevol regulació perjudica els petits propietaris, que segons el partit representen el 95% del mercat de lloguer a Catalunya, i ha qualificat el decret impulsat per Sumar de poc rigorós i d’atacar “la persona equivocada”. Per la seva banda, el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, sosté que si s’allarguessin els contractes de lloguer se’n beneficiarien un milió de persones que viuen de lloguer a Catalunya, mentre que els sindicats pel dret a l’habitatge calculen que la mesura protegiria 600.000 llars. Per això, els republicans acusen Junts de mentir i de defensar els interessos del sector immobiliari.

El decret d’habitatge és en vigor des de dissabte, però podria decaure si en 30 dies el govern no aconsegueix prou suports al Congrés. La portaveu de Sumar, Verónica Martínez, ha apel·lat als grups perquè pensin “en els llogaters i no en els fons”. Junts, però, assegura que no permetrà que els propietaris assumeixin les conseqüències de la guerra i manté el seu veto al decret d’habitatge, mentre donarà suport al paquet de mesures econòmiques. D’aquesta manera, el partit torna a evidenciar el pes determinant que tenen els seus set diputats en la governabilitat de l’Estat.

