Israel, el canvi climàtic i Catalunya

La lluita contra el canvi climàtic agafa protagonisme enmig d’un conflicte de guerres. Entre altres, el conflicte entre Israel i Hamás, que afecta a la costa mediterrània on hi ha força interessos petrolífers. I d’aquí, la importància de Catalunya i Barcelona d’apostar per les renovables i reduir la seva dependència en països de l’Orient Mitjà.

Així d’entrada, després d’un mes de l’esclat de la guerra a Gaza, no s’espera que Catalunya pugui patir gaire les conseqüències que se’n derivin. Per dos motius: Un perquè la Generalitat no té competències en política exterior i des de finals del s.XX va apostar per diversificar els seus importadors d’energia i gas. Ara bé, si la guerra escala a un conflicte bèl·lic internacional, amb l’entrada d’Iran, podríem patir més pujades del preu del petroli per què hi ha a les profunditats del mediterrani.

"Hi ha jaciments provats de gas i petroli a les profunditats del mediterrani. Concretament, n'hi ha dues a la costa de la Franja de Gaza", assegura a Rafael Grasa, catedràtic de la UAB, en declaracions a Onda Cero.

És en aquest punt on les renovables adquireixen importància. I és que Catalunya, concretament Barcelona, s’ha convertit en un punt clau d’emmagatzematge de gas natural liquat... el més sostenible que hi ha ara mateix al mercat i el que es posiciona com el futur combustible pels vaixells de grans dimensions.

En aquest sentit, el propi Grasa assegura que si una de les dues part perd interès en mantenir les relacions és Catalunya. Perquè el que més exporta Israel és tecnologia i seguretat, com el programa d’espionatge PEGASUS, però ara estan en entredit per l’atac que van rebre de Hamás el 7 d’octubre.